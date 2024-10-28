ФСБ сообщила о задержании 124 нелегальных "оружейников" в 39 регионах РФ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В ФСБ сообщили о задержании 124 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 39 субъектах РФ, прекращена работа 59 подпольных мастерских по переделке оружия.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 124 жителей из 39 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщает в понедельник Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Кроме того, была прекращена деятельность 59 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, добавил ЦОС.

"В результате из незаконного оборота изъято 333 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы и минометы), более 290 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 123 электродетонатора, более 633 тысяч патронов различного калибра", - информируют спецслужбы.

Спецоперация проводилась в августе-сентябре 2024 года в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, ДНР, республиках Алтай, Бурятия, Ингушетия, Крым, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Татарстан.

Оперативные мероприятия также проводились в Забайкальском, Приморском, Пермском и Ставропольском краях, Амурской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областях.