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Минобороны РФ оценило общие потери ВСУ на курском направлении в 27,5 тыс. чел.

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Армия Украины за сутки потеряла на курском направлении более 350 военнослужащих, за все время боевых действий там ВСУ потеряли свыше 27,5 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены семь единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и шесть боевых бронированных машин, а также семь артиллерийских орудий, из них пять самоходных артиллерийских установок Paladin, три миномета, командно-штабная машина и 17 автомобилей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за сутки три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 27 530 военнослужащих", - заявили в министерстве.

ВСУ Минобороны Украина
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