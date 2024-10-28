Что произошло за день: понедельник, 28 октября

Протесты в Грузии, решение о продлении срока службы главы СКР и арест российского госимущества в Финляндии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин продлил срок службы главы СКР Александра Бастрыкина до конца лета 2025 года.

- Сторонники грузинской оппозиции перекрыли движение перед парламентом в Тбилиси. Манифестанты требуют назначить новые выборы в парламент, которые проведет международная избирательная администрация. В Грузию прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, участники митинга освистали его кортеж.

- Диверсанты пытались прорваться в Брянскую область. Как сообщили в ФСБ, четверо диверсантов ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери.

- Росгвардия будет освобождать от административной ответственности по ряду нарушений владельцев оружия, сдавших его на нужды СВО.

- Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов, минимума с 13 сентября. Это произошло на фоне возросших распродаж после решения Банка России повысить ставку до 21% и сигнала регулятора о вероятном ее дальнейшем повышении; давление на рынок также оказывает упавшая нефть на новостях с Ближнего Востока.

- Бывший начальник управления ВС РФ генерал Оглоблин арестован по обвинению в получении взятки. По версии следствия, он получил более 10 млн рублей за общее покровительство при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа.

- Финляндия арестует российское госимущество, сообщила газета Helsingin Sanomat. Арест российских государственных активов основан на иске к российскому государству украинской энергетической компании о компенсации убытков.

- Volkswagen намерен закрыть не менее трех заводов в Германии. Планируется сократить десятки тысяч сотрудников и снизить зарплаты на 10%.