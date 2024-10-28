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В Финляндии приступили к конфискации российского госимущества

В Финляндии приступили к конфискации российского госимущества
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Финские правоохранительные органы начали конфисковывать российскую государственную собственность в Хельсинки, сообщила в понедельник газета Helsingin Sanomat.

"Одним из объектов является территория государственного Российского центра науки и культуры в Хельсинки", - отмечает издание.

Согласно записям о праве собственности и обременении, арест вступил в силу в четверг на прошлой неделе. Наложен арест на участок площадью 3 326 квадратных метров.

Арест российских государственных активов основан на иске к российскому государству украинской энергетической компании о компенсации убытков.

Финляндия Хельсинки РФ
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