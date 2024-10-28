МИД РФ перечислил среди пытавшихся прорвать границу в Брянской области граждан США, Польши и Канады

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, граждане США, Польши и Канады значатся среди наемников, обезвреженных во время попытки прорыва госграницы РФ в Брянской области, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По данным правоохранительных органов, среди наемников, которые были обезврежены в Брянской области, - граждане США, Польши, Канады", - сообщила она журналистам.

По словам Захаровой, "это предварительные данные, которые будут дополняться".

Ранее в ФСБ РФ заявили, что четверо диверсантов были ликвидированы 27 октября в результате неудачной попытки прорыва госграницы РФ в Климовском районе Брянской области. "У уничтоженных обнаружено иностранное вооружение, экипировка, средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке). На теле одного из уничтоженных обнаружена татуировка второго батальона 75 полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США", - заявили в ФСБ.