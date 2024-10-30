"К устрашению": эксперты предложили свое видение ядерного сдерживания

В свет вышла книга Дмитрия Тренина, Сергея Караганова и Сергея Авакянца на основе доклада руководству страны

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В издательстве "Молодая гвардия" вышла книга "От сдерживания к устрашению". Ее авторы известные политологи Дмитрий Тренин, Сергей Караганов и адмирал флота, бывший командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц. На презентации книги авторы объяснили глубокие причины ее появления и ответили на ряд вопросов.

Сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

На основе доклада руководству

Корр.: Примечательно, что на обложке книги в круге на ярко-красном фоне выведен источник исследований, использованных для ее написания: "На основе доклада руководству РФ". Труд позиционируется уже не просто как очередное исследование, а как рекомендации известных профессионалов руководству страны.

Так в чем причина появления этого труда? По словам Сергея Караганова, западная элита, да и все население Запада "предали забвению, что такое война и что такое ядерная война," и "легкомысленно" относятся к этой проблеме. Таким образом, главный вопрос, на который отвечает книга, - как "обеспечить относительный мир на тот переходный период, в который мы вошли с 2008 года и который будет длиться 20 лет, пока мы не найдем новый баланс сил". Почему 20 лет, осталось непонятным.

Баланс должен сдерживать "горячую" войну

Основной удар критики пришелся на ныне действующую ядерную доктрину страны.

Караганов: Наша доктрина (ядерная доктрина России - ИФ) при условиях надвигавшейся угрозы третьей мировой войны была чудовищно устаревшей и даже легкомысленной. Ради этого, полтора года назад мы подняли большую целевую дискуссию.

Ядерный паразитизм еще не наступил, но даже та работа, которую мы начали полтора года назад (критику доктрины – ИФ), привела к интересным подвижкам в политике Запада. Вначале там говорили, что Россия никогда не применит ядерного оружия, а, следовательно, они могут вести интенсивные вооруженные действия против России, не опасаясь ядерного ответа. Но после появления статьи с предупреждением о том, что ответ будет, они стали призывать избежать эскалации! Подействовало!

Тренин: Действительно, в ходе холодной войны, когда предавались основы современной концепции сдерживания, нынешняя война, как продолжение украинцами холодной войны, была бы невозможна и даже немыслима. Она бы немедленно привела к обмену ядерными ударами. Именно поэтому Карибский кризис 1962 года – как наиболее близкая аналогия тому, что мы сейчас имеем на Украине, разрешился без войны стратегическим разменом.

Не ядерное оружие само по себе, а обоюдное ядерное сдерживание Советского Союза и Соединенных Штатов обеспечило положение, при котором холодная война оставалась и осталась в истории "холодной". Я подчеркиваю - не ядерное оружие само по себе, а баланс, причем баланс и геополитический, и военно-стратегический. Конечно, между Москвой и Вашингтоном велись тогда опосредованные войны, но эти войны проходили на периферии глобального противостояния в таких странах, как Корея, Вьетнам и Афганистан.

Равновесие страха просело

Тренин: После окончания холодной войны произошли фундаментальные перемены, и установилось то, что можно назвать неофициальным ядерным табу, когда ядерное оружие выводилось за рамки обсуждения проблем международной безопасности. В результате стратегическое сдерживание, не только ядерное, но в целом стратегическое, которое изначально в период холодной войны было основано на равновесии и страхе, просело. Или, как говорили, на равновесии страха. Наступил дерзкий мир во главе с Соединенными Штатами Америки. Но когда этот мир стал неизбежно осыпаться и оспариваться другими великими державами, наступила стратегическая нестабильность, которую мы переживаем сейчас.

В этих условиях войны между ядерными державами стали возможны. Пока что в опосредованном варианте, но с перспективой перерастания в непосредственное столкновение, которое, в свою очередь, чревато перспективой ядерной войны, и как предел - гарантированное уничтожение человечества.

Корр.: Д. Тренин отметил далее, что для того, чтобы эту тенденцию остановить, авторы книги предложили "возродить спасительный страх перед ядерным оружием".

Тренин: Я настаиваю на этом слове. Это мы называем устрашением, восстановить геополитическое равновесие, в том числе с помощью четких разделительных линий. Сегодня мы видим, к чему привел провал геополитического сдерживания - это Украина: не удалось сдержать безостановочное расширение НАТО. Сейчас кроме Украины есть и другие фронты, которые нам необходимо, абсолютно необходимо удержать - это Арктика, ну и дальше по списку.

Необходимость проводить гибкую коалиционную стратегию. Против нас работает коалиция 50 с лишним государств. Речь не идет о том, чтобы возродить какие-то институты времен холодной войны, но нам необходима гибкая коалиционная стратегия для противоборства с противником. Мир станет жить в условиях, как мы называем, обновленного стратегического сдерживания.

Последнее средство сдерживания – демонстрационные ядерные удары

Тренин: Сдерживание и устрашение - это категория психологическая, она основывается не только на наличии потенциала силового, но и на воле, на готовности этот потенциал при определенных условиях применить. Противник ошибается, и очень серьезно ошибается, если принимает сдержанность нашего руководства за блеф. Ставки России на Украину гораздо выше, чем ставки для Запада. Но цена ошибки для Запада может быть колоссальной и, к сожалению, не только для Запада.

Поэтому нужно разубеждать противника, лишать его иллюзий, выводить его из заблуждений, сломать эскалационную стратегию Запада, породив сомнения в безопасности этой стратегии для самого Запада. Надо лишить противника ощущения безнаказанности. К сожалению, в начале спецоперации у него такое ощущение, очевидно, зародилось, и до конца, на мой взгляд, еще не выветрилось.

Надо прописать лестницу эскалации: какие шаги, в какой последовательности, в каких областях: дипломатической, политической, военно-технической, и наконец, военной, - необходимо предпринимать для того, чтобы остановить эту губительную эскалацию.

Последнее средство сдерживания - это демонстрационные или ограниченные ядерные удары. Здесь не должно быть сомнений в том, что при определенных условиях Россия будет готова применить ядерное оружие. От вербального сдерживания, совершенно очевидно, пора переходить к сдерживанию практическому.

Ядерное устрашение - вещь парадоксальная. В свое время оно предотвратило третью мировую войну, убедив человечество в неизбежности гибели в случае начала такой войны. Сейчас оно снова призвано выступить на сцену - имею в виду ядерное сдерживание, - чтобы образумить и отрезвить самонадеянных и вернуть память забывчивым.

Перед началом СВО надо было принять меры сдерживания.

Авакянц: В этом плане ядерное оружие должно сыграть роль гаранта независимого суверенного развития нашей страны и обеспечения ее безопасности. Предупреждение голосом уже сделано на самом высшем уровне. Если это не подействует, надо производить предупредительный выстрел вверх.

Корр.: Адмирал флота при этом обращает внимание на то, что в книге намечен "большой комплекс мероприятий, который должен предупредить агрессию, агрессора". А если это не подействует, тогда, по его убеждению, надо применять оружие "на поражение"...

Сергей Караганов считает в связи с этим, что надо "не допустить скатывания мира к череде войн, которая уже началась и которая неизбежно будет разрастаться в связи с тектоническими сдвигами, которые вошли в мировую систему".

Караганов: Мы видим как везде вспыхивают конфликты, которые могут, во-первых, слиться в единый, а во-вторых, затронут ядерные державы. Потому что, если скольжение не прекратить, мы просто уже даже вне украинского кризиса неизбежно и практически влетим в эту войну…. Надо изменить нашу политику в области производства, размещения ядерного оружия и способов его применения. Все это необходимо для того, чтобы сделать сдерживание убедительным.

Повторяю. Наша стратегия, наша концепция ядерного сдерживания и устрашения застряла в 80-х годах. На самом деле я считаю ее безрассудной и беспечной. Я даже не понимаю, откуда появилась эта концепция 20-го года. Она деградировала даже со времен Советского Союза и даже со времен нашей прекрасной жизни, нашего прекрасного увлечения Западом. Это был какой-то глубокий тяжелый идиотизм. Поэтому это нужно менять.

Мы очень рады, что это было сделано (поправки в ядерную доктрину – ИФ), но я все же считаю, что это было сделано с серьезным запозданием.

Я думаю, что много будет зависеть от того, кто придет к власти в США и как поведут себя европейцы.

Ударим - а что потом?

Корр.: Один из вопросов касался расчетов, какие последствия могут быть после нанесения "демонстрационного ядерного удара", о котором шла речь в выступлениях авторов книги.

Авакянц: Существует определенное устойчивое заблуждение о том, что в этой книге как бы провозглашается идея о том, что мы сейчас переходим к теме практического применения ядерного оружия чуть ли не на Украине и без повода, а в том числе и для решения каких-то внутриполитических проблем. Об этом речи нет. Естественно, применение ядерного оружия - это крайняя мера.

Применение ядерного оружия - это не просто нажатие кнопки, это серьезный комплекс подготовительных мероприятий, к этому надо готовиться, готовиться очень серьезно и надо готовиться, в том числе, уже сейчас. Надо отрабатывать действия войск в условиях применения противником и нами ядерного оружия. Это отдельная серьезная тема, которой надо заниматься очень серьезно. Надо готовить свое население, надо, на мой субъективный взгляд, возрождать систему гражданской обороны в нашей стране.

Это все, естественно, закладывается в планирование и не производится спонтанно. Все должно быть подкреплено расчетами. Не должно быть иллюзий, что вдруг ситуативно, рефлексивно кто-то нажмет кнопку. Ни в коем случае, этого не будет.

"Нужно остановить Европу"

Корр.: Ответа на вопрос, есть ли расчет по потерям, как видим, не поступило. И выступавшие перешли к теме рекомендованной ими "лестницы" шагов, которые необходимы для предотвращения эскалации. Караганов считает, что пять шагов из этой "лестницы" уже подействовали, но этого мало. На достижение следующих и нацелена дальнейшая работа авторов книги.

Караганов: Мы должны освободить нашего президента и наше военно-политическое руководство от этой глупой доктрины, которая у нас была. Мы обязаны активно использовать ядерное сдерживание устрашения. И еще есть одна проблема, которая заключается в том, что наши европейские соседи явно ошалели. Они лезут в третью мировую войну. Это необъяснимо. Они же за одно поколение автоматически загнали весь мир в первую, а затем и во вторую мировую войну. Поэтому нужно остановить Европу, которая является исчадием всех бед человечества.

Корр.: Последовала просьба журналистов уточнить, идет ли речь вообще обо всей Европе и обо всем населении?

Караганов: Нет. Конечно, в Европе есть очень много умных, приятных людей, много моих товарищей... Когда с ними общаешься, то понимаешь, что и они из-за этого страдают. Но повторяю, Европа - это самое худое, что породило человечество за последние, по крайней мере, 500 лет. Уж точно это неоколониализм, расизм, множество геноцидов, нацизм и т. д. Надо их убрать. Но, естественно, мы будем любить Венецию, мы будем любить галерею Уффици, но историческую Европу нужно спустить в ящик истории, чтобы она больше не портила жизнь человечеству. Американцы, все-таки, при всей моей нелюбви к ним, ни одной мировой войны не развязали...

Лестница шагов, ведущих к деэскалации…

Корр.: Во время пресс-конференции не раз упоминалась некая лестница, ступеньки которой ведут к достижению деэскалации и определяют вместе с тем меры, которые необходимо применить в случае отказа противников от намерения проводить курс на эскалацию конфликта. "Рекомендации по усилению стратегии сдерживания в конфликте на Украине. "Лестница эскалации". В этой графе авторы предлагают ряд серьезных шагов в политике, в военно-технической и в военной областях, "на случай отказа Запада от деэскалации".

Остановимся на военной области. Предусматривается "нанесение ударов по континентам западных войск, вошедшим на территорию Украины", уничтожение беспилотников и других летательных аппаратов стран НАТО над Черным морем, "вывод из строя разведывательных космических аппаратов США и НАТО". В случае базирования самолетов ВВС Украины на аэродромах стран НАТО - "нанесение ударов по этим базам, но первоначально неядерными боеприпасами". Таким же оружием предусматривается необходимость нанесения ударов по военным и логистическим объектам, расположенным также и в странах, "активно поддерживающих войну против России, а потом и по символическим политически целям - зданиям правительств, парламентов"…

Предложения о подобных шагах за последний год уже в разных вариантах упоминались, но есть два пункта, которые абсолютно новые и потому требуют полного цитирования.

Предусматривается "поэтапное перерезание подводных кабелей сначала в Балтийском море, затем в Атлантике. Сначала демонстрация противнику военно-технических возможностей для таких действий".

… или в ядерную пропасть?

Корр.: И еще пункт: "Подача последнего предупредительного сигнала: осуществление наземного взрыва сверхкрупного ядерного боеприпаса (до 50 мегатонн)".

Вспомним, бомба такой мощности была взорвана ровно 63 года назад (30 октября 1961 года) над одним из островов на Новой земле на высоте 4000 метров над поверхностью земли. Именно о ней лидер КПСС Н. С. Хрущев с гордостью доложил на съезде КПСС.

Высота нужна была, чтобы исключить соприкосновение радиоактивных продуктов с землей. Разрушительная сила этой "Царь-бомбы" была в несколько тысяч раз больше, чем у американского "Малыша", уничтожившего Хиросиму.

Вероятно, это и должно было прозвучать в ответе на вопрос о последствиях демонстрационного предупреждающего ядерного удара. Но ответ дан в книге.

Эпилог

В качестве эпилога хочу привести жизнеутверждающее положение, содержащиеся в завершении книги: "Нужна быстрая и системная работа вместе со специалистами из ведущих стран Мирового большинства по выстраиванию каркаса нового миропорядка взамен уходящего старого. Россия идеально позиционирована для того, чтобы организовать этот процесс".