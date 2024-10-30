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Учителям предложили выплачивать по 2 млн руб. за переезд на работу в новые регионы

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Программу "Земский учитель" предлагается распространить на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области; для них выплата может быть увеличена в два раза, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

"Педагогам, которые переедут на работу в сельскую местность и малые города Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, планируется увеличить единовременную компенсационную выплату до 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении, опубликованном в среду.

Добавляется, что соответствующий проект постановления подготовлен Минпросвещения России.

Переехавшие в малонаселенные пункты и сельскую местность педагоги по программе "Земский учитель" получают единовременную компенсационную выплату 1 млн рублей, в Дальневосточном федеральном округе – 2 млн рублей.

В сообщении отмечается, что принятие проекта постановления не потребует выделения дополнительных бюджетных средств.

Программа "Земский учитель" с 1 января 2025 года войдет в федеральный проект "Педагоги и наставники" национального проекта "Молодежь и дети".

Планируется, что постановление вступит в силу с 1 января 2025 года.

Минпросвещения РФ
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