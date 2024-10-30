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МИД заявил, что РФ рассчитывает на дальнейшую нормализацию отношений с Грузией

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают на дальнейшую нормализацию отношений с Грузией, уважают волеизъявление граждан этой страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нам далеко не безразлично, что происходит у наших границ, при этом мы во все внутренние дела других стран не вмешиваемся, в отличие от западников, с уважением относимся к суверенному волеизъявлению народа Грузии. Мы рассчитываем на стабильное развитие этой закавказской республики, на дальнейшую нормализацию двусторонних отношений", - сказала она на брифинге в среду, комментируя итоги парламентских выборов в Грузии.

По словам дипломата, "те оценки, которые давала наша сторона, абсолютно себя подтвердили, мы были правы".

"Грузия и народ Грузии решили ограничить возможность внешнего влияния на свои внутренние дела своей собственной, независимой и суверенной страны, путем принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", - сказала Захарова.

По ее словам, "в течение нескольких месяцев Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы повлиять на выбор грузинских избирателей, причем делая это абсолютно ангажировано".

"Несмотря на колоссальное давление, грузинский народ сделал свой выбор. Избиратели высказались 26 октября в пользу стабильности, развития, традиционных для Грузии ценностей", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Она обратила внимание на то, что "ближайшие соседи Грузии по региону, а также ряд стран Запада уже поздравили правящую "Грузинскую мечту" с убедительной победой, а такие ангажированные структуры, как БДИПЧ ОБСЕ, подтвердили, что выборы в Грузии были хорошо организованными и проведены в конкурентной среде и в условиях высокой явки избирателей".

"США и страны Прибалтики действуют уже в противоход собственным структурам. Их такой исход вообще не устраивает. Они выдвигают и продолжают выдвигать все новые ультиматумы руководству Грузии, и грузинской политической среде, они грозят дальнейшими преследованиями, санкциями в случае сохранения Тбилиси нынешнего суверенного курса, пытаются поставить легитимность выборов под вопрос, провоцировать в Грузии очередную "цветную революцию", - сказала Захарова.

Грузия МИД РФ Мария Захарова
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