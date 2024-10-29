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Боррель объявил о созыве комитета ЕС для обсуждения ситуации в Грузии

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Жозеп Боррель заявил об обеспокоенности в ЕС обстановкой в Грузии после парламентских выборов 26 октября и сообщил о созыве по этому вопросу заседания Комитета ЕС по политике и безопасности.

"Я попросил Комитет по политике и безопасности собраться сегодня для срочного обсуждения сложной ситуации в Грузии. Я также включил этот вопрос в повестку дня ноябрьского Совета (ЕС) по иностранным делам", - говорится в опубликованном во вторник заявлении Борреля.

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По его словам, "народ Грузии уже несколько месяцев демонстрирует приверженность демократическим ценностям и продвижению своей страны по пути в ЕС". При этом высокий представитель Евросоюза по иностранным делам подчеркнул важность того, чтобы "протесты и реакция правительства на них оставались мирными".

"Грузия является страной-кандидатом в ЕС и как таковая должна продемонстрировать свою приверженность европейским ценностям, начиная с полной прозрачности избирательного процесса", - отметил Боррель.

Он призвал грузинские власти "гарантировать благоприятную среду для СМИ, гражданского общества и оппозиции, которые составляют плюралистическое, демократическое общество".

Жозеп Боррель Грузия ЕС
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