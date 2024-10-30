Борис Вишневский покинул Заксобрание Петербурга

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Заксобрание Петербурга покинет депутат от партии "Яблоко" Борис Вишневский, признанный иностранным агентом. Депутаты единогласно одобрили досрочное прекращение его полномочий по его заявлению.

Минюст внес Вишневского в реестр иноагентов 29 марта. По данным ведомства, депутат "принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против специальной военной операции на Украине". Он также был оштрафован за участие в деятельности нежелательной организации.

В июне спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский сообщил "Интерфаксу", что по новому федеральному закону у Вишневского есть время до ноября, чтобы оспорить статус иноагента, в противном случае его место в парламенте займет следующий человек в списке кандидатов от партии "Яблоко"; речь может идти об экс-главе аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Ольге Штанниковой.