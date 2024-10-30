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Посадочную платформу "Казачок" миссии ExoMars-2022 вернули в Россию из Европы

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Посадочную платформу "Казачок" и научные приборы для проекта ExoMars-2022 вернули из Европы в Россию, сообщила директор департамента международного сотрудничества "Роскосмоса" Татьяна Тищенко.

"В настоящее время посадочная платформа "Казачок" и вся остальная российская материальная часть уже возвращены на территорию Российской Федерации. За исключением отдельных элементов наземного испытательного оборудования иностранного производства, не получивших разрешения Европейского союза на реэкспорт", - сказала Тищенко в интервью изданию "Pro Космос".

По ее словам, "Роскосмос" планирует реализовать совместные экспедиции по изучению Марса и Венеры с Китаем и Индией. "В частности, российские научные приборы вошли в "короткий список" кандидатов на включение в состав индийской миссии к Венере "Шукраян-1", намеченной на 2028 год", - сообщила Тищенко.

8 апреля научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый сообщил, что российские ученые обсуждают с китайскими коллегами возможность совместного изучения Марса.

17 марта 2022 года правящий совет ESA (Европейское космическое агентство) признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос" по проекту ExoMars-2022. Позже в марте того же года в "Роскосмосе" сообщили о договоренности с ESA о взаимном возврате оборудования по проекту ExoMars-2022.

Также сообщалось, что "Роскосмос" и Российская академия наук прорабатывают возможность исследований Марса с уже созданной базой, в том числе с возможностью привлечения иностранных партнеров. В июле ESA официально уведомило "Роскосмос" о прекращении сотрудничества по проекту ExoMars.

ExoMars - совместная программа ESA и российской госкорпорации "Роскосмос" по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете.

Роскосмос
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