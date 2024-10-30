Оборот розничной торговли в РФ в сентябре вырос на 6,5%

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Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в сентябре в годовом выражении увеличился на 6,5%, сообщил Росстат в среду.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 5,5%.

Темпы роста показателя по сравнению с августом ускорились - тогда оборот вырос на 5,1%.

По итогам III квартала показатель увеличился на 6%, за январь-сентябрь - на 7,8%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в сентябре увеличился на 5,2% в годовом выражении, в то время как в августе рост составлял 5,7%.

Оборот непродовольственной розницы стал больше на 7,7% (+4,7% в августе).

По итогам сентября в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 46,1%, непродовольственных - 53,9% (в сентябре 2023 г. - 46,2% и 53,8% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в сентябре составил 4 трлн 787 млрд рублей, в III квартале - 14 трлн 383,9 млрд рублей, в январе-сентябре 2024 года - 40 трлн 241,6 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом", предполагает, что в 2024 году показатель увеличится на 6,8%. Обновленный в сентябре официальный прогноз Минэкономразвития рассчитывает на рост оборота розничной торговли на 8,6% (7,7% в апрельской версии).

По итогам 2023 года оборот розничной торговли поднялся на 6,4%.