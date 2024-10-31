Поиск

Москва не против подключения стран Запада к большому евразийскому партнерству

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Москва не против подключения стран Запада к большому евразийскому партнерству при условии соблюдения принципа равноправия, заявил, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности, глава МИД России Сергей Лавров.

"Наше видение большого евразийского партнерства и архитектуры евразийской безопасности предполагает открытость для всех без исключения стран нашего континента, для всех без исключения объединений", - сказал он.

По словам министра, "это значит, что и для стран западной части Евразии никто двери не собирается закрывать, мы будем приветствовать их подключение к процессам общеевразийского сотрудничества, разумеется, исключительно на основе равноправия и при отказе от враждебной блоковой политики и неоколониальных практик". "Это абсолютно необходимое условие, потому что длительное время было по-другому", - добавил Лавров.

Как подчеркнул глава российского МИД, "происходящие в мире преобразования - это естественный, необратимый процесс, он связан с объективными изменениями баланса в мире, укреплением новых, не западных центров экономического роста и влияния".

"Эта тенденция, конечно же, способствует демократизации международных отношений, в которых не должны быть чьей-либо гегемонии, и в которых должны соблюдаться принципы Устава ООН, причем не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи", - отметил Лавров.

Запад МИД Сергей Лавров Евразия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Международная НПО Young Presidents Organization признана нежелательной в РФ

Роман Авдеев полностью вышел из российских активов

В руководстве Сбербанка ждут позитивного эффекта от повышения ставки ЦБ

В руководстве Сбербанка ждут позитивного эффекта от повышения ставки ЦБ

Телефонные мошенники начали похищать деньги под предлогом улучшения качества сотовой связи

Телефонные мошенники начали похищать деньги под предлогом улучшения качества сотовой связи

Власти Черкесска ввели режим ЧС муниципального характера после взрыва газа

Решение КС о бессрочной конфискации не касается приватизации 90-х

Решение КС о бессрочной конфискации не касается приватизации 90-х

До четырех человек выросло число погибших при взрыве газа в пятиэтажке Черкесска

В Минэкономразвития объяснили расхождение с прогнозом ЦБ о росте ВВП

В Минэкономразвития объяснили расхождение с прогнозом ЦБ о росте ВВП

Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак до 24 ноября

Цены на аренду жилья в России обновили исторические максимумы

Цены на аренду жилья в России обновили исторические максимумы
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });