Москва не против подключения стран Запада к большому евразийскому партнерству

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Москва не против подключения стран Запада к большому евразийскому партнерству при условии соблюдения принципа равноправия, заявил, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности, глава МИД России Сергей Лавров.

"Наше видение большого евразийского партнерства и архитектуры евразийской безопасности предполагает открытость для всех без исключения стран нашего континента, для всех без исключения объединений", - сказал он.

По словам министра, "это значит, что и для стран западной части Евразии никто двери не собирается закрывать, мы будем приветствовать их подключение к процессам общеевразийского сотрудничества, разумеется, исключительно на основе равноправия и при отказе от враждебной блоковой политики и неоколониальных практик". "Это абсолютно необходимое условие, потому что длительное время было по-другому", - добавил Лавров.

Как подчеркнул глава российского МИД, "происходящие в мире преобразования - это естественный, необратимый процесс, он связан с объективными изменениями баланса в мире, укреплением новых, не западных центров экономического роста и влияния".

"Эта тенденция, конечно же, способствует демократизации международных отношений, в которых не должны быть чьей-либо гегемонии, и в которых должны соблюдаться принципы Устава ООН, причем не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи", - отметил Лавров.