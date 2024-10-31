РФ разработала суверенную методику расчета антропогенных выбросов

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Россия на предстоящей Конференции ООН по изменению климата (COP29) представит кадастр антропогенных выбросов за 2022 год, составленный с применением суверенной методологии, заявила директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития РФ Ирина Петрунина.

Она подчеркнула, что обновленный приказ Минприроды о порядке подготовки кадастра антропогенных выбросов уже подан в Минюст.

"Приказ видоизменился, он находится сейчас на регистрации в Минюсте, но уже в соответствии с ним у нас готовится новый кадастр. И как только все будет принято, и кадастр будет согласован - я уверена что это мы сможем сделать до начала COP29 - мы кадастр новый национальный подадим в РКИК ООН. Это очень серьезная заявка, потому что мы получили новые - суверенные - коэффициенты, по которым мы ведем расчеты по выбросам парниковых газов. И они существенно отличаются от тех, которыми мы пользовались раньше, которые нам предоставлялись МГЭИК (межправительственной группой экспертов по изменению климата - ИФ)", - сказала Петрунина в четверг в ходе круглого стола "COP29: Foresights".

По ее словам, применение суверенной методики позволяет более полно отразить поглощающий ресурс РФ: "Мы начали создание системы фонового мониторинга климатически активных веществ. Это пункты наблюдения и за опустыниванием, и за вечной мерзлотой, и за поглощающими способностями экосистем природных, которые на сегодня нам дали серьезный ресурс по поглощающей способности. То есть, мы значительно больше поглощаем парниковых газов, чем это было заявлено раньше, когда мы пользовались международными подходами".

Петрунина отметила, что 12 ноября на COP29 глава "Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А.Израэля" (ФГБУ "ИГКЭ") Анна Романова презентует новую российскую методику и результаты ее применения.

Кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, - отчетный документ, предоставляемый страной в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК). Содержит данные о балансе парниковых газов, на основе которых принимаются дальнейшие решения по предотвращению глобального потепления на уровне стран. Кадастр готовится за период минус два года: в 2024 году предоставляются данные за 2022 год.

Конференция ООН по изменению климата (COP29) пройдет в Баку 11-22 ноября.