Поиск

Лавров заявил, что Россия сожалеет о военно-техническом сотрудничестве Турции с Украиной

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Москве ценят усилия Турции по содействию в урегулировании украинского кризиса, но сожалеют в связи с тем, что Анкара продолжает военно-техническое сотрудничество с Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ценим усилия Турции по содействию урегулированию украинского кризиса. Именно турецкая сторона весной 2022 года предоставила стамбульскую площадку для консультаций с представителями Киева, способствовала заключению "зерновой сделки", - заявил Лавров в интервью турецкой газете "Хюрриет".

По словам министра, "стамбульские переговоры "похоронили" англосаксы, запретив (президенту Украины Владимиру - ИФ) Зеленскому заключать соглашения, которые могли бы остановить боевые действия и обеспечить баланс интересов вовлеченных сторон".

При этом Лавров отметил, что "к сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере".

"Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги", - заявил глава МИД РФ.

При этом он считает, что "на данный момент мир в планы наших противников не входит".

"Ответом Украины на мирную инициативу, выдвинутую президентом (России Владимиром - ИФ) Путиным в июне этого года, стало вторжение ВСУ в Курскую область, воздушные атаки по объектам в других приграничных регионах. Вашингтон и его союзники оказывают Киеву всестороннюю поддержку, обсуждают возможность использования западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. Зеленский не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Москвой. Едва ли в такой обстановке имеют шансы на успех посреднические усилия какой-либо страны, в том числе Турции", - заявил Лавров.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Украина Сергей Лавров Турция МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вступают в силу требования закона о майнинге криптовалют

Вступают в силу требования закона о майнинге криптовалют

Лавров в начале декабря планирует посетить входящую в ЕС Мальту

Лавров в начале декабря планирует посетить входящую в ЕС Мальту
Военная операция на Украине

В Брянске украинский беспилотник попал в многоквартирный дом

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об отражении атаки 41 дрона ВСУ

Вице-премьер Патрушев поручил за две недели принять меры по удержанию цен на продукты

Что произошло за день: четверг, 31 октября

Аэропорт Уфы возобновил работу после временных ограничений

Минфин и "ДОМ.РФ" хотят улучшить механизм перераспределения лимитов по ипотеке

Минфин и "ДОМ.РФ" хотят улучшить механизм перераспределения лимитов по ипотеке

Госдуме предложили ко второму чтению бюджета перераспределить 7 трлн рублей

Суд в Москве приговорил к 16 годам обвиняемого в подготовке поджога военкомата

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });