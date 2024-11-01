Лавров заявил, что Россия сожалеет о военно-техническом сотрудничестве Турции с Украиной

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Москве ценят усилия Турции по содействию в урегулировании украинского кризиса, но сожалеют в связи с тем, что Анкара продолжает военно-техническое сотрудничество с Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ценим усилия Турции по содействию урегулированию украинского кризиса. Именно турецкая сторона весной 2022 года предоставила стамбульскую площадку для консультаций с представителями Киева, способствовала заключению "зерновой сделки", - заявил Лавров в интервью турецкой газете "Хюрриет".

По словам министра, "стамбульские переговоры "похоронили" англосаксы, запретив (президенту Украины Владимиру - ИФ) Зеленскому заключать соглашения, которые могли бы остановить боевые действия и обеспечить баланс интересов вовлеченных сторон".

При этом Лавров отметил, что "к сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере".

"Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги", - заявил глава МИД РФ.

При этом он считает, что "на данный момент мир в планы наших противников не входит".

"Ответом Украины на мирную инициативу, выдвинутую президентом (России Владимиром - ИФ) Путиным в июне этого года, стало вторжение ВСУ в Курскую область, воздушные атаки по объектам в других приграничных регионах. Вашингтон и его союзники оказывают Киеву всестороннюю поддержку, обсуждают возможность использования западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. Зеленский не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Москвой. Едва ли в такой обстановке имеют шансы на успех посреднические усилия какой-либо страны, в том числе Турции", - заявил Лавров.