Лавров заявил, что Москва открыта к политическому урегулированию украинского кризиса

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Москва открыта к политическому урегулированию украинского кризиса, при этом речь должна идти о завершении конфликта через устранение его первопричин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия открыта к политическому урегулированию", - сказал Лавров в интервью турецкой газете "Хюрриет".

При этом, по словам министра, "речь должна идти не о временном прекращении огня, а о завершении конфликта путем устранения его первопричин".

Лавров напомнил, что к первопричинам относится расширение НАТО на восток, создание угроз жизненным интересам безопасности России, нарушение Киевом прав русских и русскоязычных жителей Украины.

В Москве ценят усилия Турции по содействию в урегулировании украинского кризиса, но сожалеют в связи с тем, что Анкара продолжает военно-техническое сотрудничество с Киевом, сказал также министр.