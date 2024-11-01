Арестован замначальника филиала "Росжилкомплекса" Минобороны Сергей Тера

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Замначальника филиала "Росжилкомплекса" Минобороны Сергей Тера арестован по делу о многомиллионном хищении бюджетных средств при предоставлении субсидий, сообщает Следственный комитет России (СКР).

"Расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры, граждан: Марины Тера, Ирины Шустовой, Залины Каировой и Марины Дзукаевой, – которые обвиняются в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой, злоупотреблении должностными полномочиями, покушении на получение взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале СКР.

Кроме этого, отметили в ведомстве, по делу также проходят Генадий Гаев, обвиняемый в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой, покушении на дачу взятки в особо крупном размере и Эльбрус Тебиев, обвиняемый в мошенничестве при получении выплат.

По данным следствия, в 2021-2024 годах Сергей Тера, Марина Тера, Шустова, Каирова и Дзукаева "за взятку оказали содействие Гаеву и Тебиеву в получении жилищных субсидий в увеличенном размере путем внесения в жилищные дела недостоверных сведений". "Своими противоправными действиями они причинили ущерб государству в лице Минобороны России в размере нескольких десятков миллионов рублей", - информирует СКР.

В ведомстве сообщили, что в отношении Сергея Теры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным фигурантам в виде домашнего ареста.

"На имущество обвиняемых стоимостью более 8 млн рублей наложен арест. Уголовное дело в отношении Гаева выделено в отдельное производство и направлено военному прокурору для утверждения обвинительного заключения", - добавили в СКР.