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Вице-премьер Григоренко сообщил об отказах прокуроров согласовывать проверки

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Контрольная деятельность федеральных ведомств и прокуратуры должны проводиться в единой "системе координат", заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на Всероссийском форуме контрольных органов и упомянул отказы прокуроров согласовывать проверки.

"Отказы прокуратуры в согласовании проверок. (...) У нас на сегодняшний день 60% отказов. Мы с коллегами из Генеральной прокуратуры встречаемся постоянно. Ситуация выглядит очень неоднозначно, когда мы на базе наших метрик, на базе нашего рискориентированного подхода, выбираем объект проверки, направляем его на согласование в прокуратуру, а прокуратура в каждом втором случае нам отказывает", - сказал Григоренко.

По его словам, значительная часть отказов связана с неправильным оформлением запросов, направлением повторных запросов без изменения содержательных формулировок. Вице-премьер считает, что контролерам необходимо разговаривать с прокуратурой, объяснять, приводить примеры, как неудачных отказов, так и тех, что оказались обоснованными. Работа должна быть системной, а не сводиться к борьбе с отказами в согласовании проверок.

"В этом плане я полностью поддерживаю прокуратуру, потому что это фильтр качества, без которого мы не систематизируем эту работу до нужного уровня", - сказал вице-премьер.

По его словам, на 2025 год ситуацию надо ставить в повестку отдельным вопросом и "наводить порядок".

Дмитрий Григоренко
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