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Вице-премьер Григоренко призвал оптимизировать персонал контрольных органов в РФ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Численность сотрудников контрольно-надзорных органов в России следует оптимизировать, обеспечив в этих ведомствах "конкурентную зарплату", считает вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

"Учитывая степень цифровизации, снижение количества проверок, дистанционные виды проверок, учитывая все то, что сейчас сделано, я считаю, что мы должны, во-первых, действительно уходить в качественные изменения, а не в количественные. И второе, давайте все-таки подумаем над количеством контролеров. Мы все поулучшали, оптимизировали (в контрольной работе - ИФ), но количество людей не изменилось", - сказал Григоренко, выступая в рамках V Всероссийского форума контрольных органов - 2024 в Калининграде.

По его словам, странно вкладываться и в цифровизацию, и в человека, которого цифровизация подменяет, снижая трудозатраты. И может быть одна из причин "безумного количества профилактики (профилактических проверок - ИФ) заключается в том, что людям там (в этих ведомствах - ИФ) просто ну как бы делать нечего", предположил вице-премьер.

Он добавил, что речь не идет о сокращении множества сотрудников. Однако численность все же следует оптимизировать, но так, чтобы фонд оплаты труда оставить в ведомствах в нынешнем объеме. И тогда, по его словам, надо думать "над конкурентной зарплатой в контролирующих органах". "Конечно, надо говорить и об изменениях в структуре контрольно-надзорных органов", - считает Григоренко.

"Ее (структуру - ИФ) тоже есть смысл оптимизировать. Не бывает, конечно, чудес, но как-то многие структуры еще с советских времен. Не говорю, что они плохие, я говорю о том, что мир сильно поменялся, вообще бизнес поменялся, процедуры поменялись, регуляторику вы же сами поправили, то есть много чего изменилось. А мы как на карете или на лошади приехали, так и ездим, хотя уже асфальт давно и автобаны", - подчеркнул вице-премьер.

Дмитрий Григоренко
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