В МИД РФ заявили, что Киев саботирует процесс обмена военнопленными

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Киев саботирует процесс обмена военнопленными, заявления МИД Украины о "стране-покровителе" для защиты украинских граждан призваны подменить собой реальную работу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обмены военнопленными идут регулярно, идут по отработанной схеме, существуют соответствующие механизмы, это и уполномоченные по правам человека, и механизмы, которые были разработаны под эгидой министерства обороны", - сказала Захарова на брифинге в субботу.

Она напомнила, что с 2022 года между Россией и Украиной было проведено более 45 обменов, в ходе которых на родину было возвращено около 3 тысяч военнослужащих с каждой стороны.

"Что происходит сейчас? В настоящее время киевский режим буквально саботирует этот процесс, который был и институционализирован, и давал результаты, потому что они сосредоточились на обмене боевиками националистических батальонов", - добавила официальный представитель МИД РФ, отметив, что также Украину с целью обмена интересуют иностранные наемники.

Комментируя заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что ряд государств выразил готовность стать "защищающей державой в соответствии с Женевскими конвенциями" для находящихся в России украинских граждан, она подчеркнула, что это "политический перформанс" для создания видимости международных усилий по оказанию давления на Россию с целью возвращения украинских военнопленных.

"Очевидно, что они (власти Украины - ИФ) делают все, чтобы от реальной конкретной работы, результаты которой были, уйти в сторону бесконечных политических и международно-политических перформансов", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в этом году российской стороной было сделано предложение о передаче Украине в рамках обменов 935 украинских военнопленных, из них Киев забрал только 279.

Она добавила, что Россия регулярно призывает вернуться к конструктивному диалогу и активизации процесса обмена военнопленными, по ее словам, "есть прямой путь, если они хотят забрать своих военнопленных, все каналы для этого институционализированы и работают, они просто не хотят этого делать".

Захарова также назвала ложью заявления украинской стороны о том, что Россия отказывается включать в обменные списки представителей морской пехоты ВСУ. По ее словам, 29 человек были возвращены в ходе обменов, предлагалось обменять и большее количество военнослужащих.

Отвечая на вопрос, выходили ли на Москву конкретные страны с предложением стать "покровителями" украинцев в России, Захарова сказала: "Мне об этом ничего не известно".

По ее словам, "если такое желание оказать какое-то посредничество у кого-то возникнет, то неплохо было бы этим посредникам обратить к киевскому режиму на основе озвученных нами сегодня фактов".

"Мы никогда не отказывались ни от каких добрых услуг, мы всегда благодарны тем, кто проявляет милосердие на поле боя", - подчеркнула дипломат.

При этом, добавила Захарова, "тут посредничество нужно, чтобы вразумить киевский режим, (убедить) забрать своих собственных граждан, от которых они отказываются".