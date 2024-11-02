Что произошло за день: суббота, 2 ноября

"Газпром" начал отбор газа из подземных хранилищ, масло из ОАЭ и новые владельцы российского подразделения Jaguar

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Газпром" начал отбор газа из подземных хранилищ на территории России. К зиме 2024/2025 года в российских хранилищах был создан оперативный резерв газа в объеме 73,034 млрд куб. м - это рекордный показатель.

- Банк России не стал менять список из 13 системно значимых банков. В нем по-прежнему 13 кредитных организаций, список не претерпел изменений по сравнению с перечнем, утвержденным в 2023 году.

- ОАЭ начали поставлять в Россию сливочное масло. С 18 октября ввезли уже 90 тонн продукта. Вместе с тем Россельхознадзор отметил сокращение импорта сливочного масла из Южной Америки, а РФ обратилась в Евразийскую экономическую комиссию с предложением предоставить тарифную льготу на ввоз в Россию масла в объеме до 30 тыс. тонн.

- Российское подразделение Jaguar - Land Rover приобрел местный топ-менеджмент. Сделка была закрыта 31 октября. Владельцем 100% долей представительства JLR стало ООО "ВСКД Моторс", зарегистрированное в Москве в конце 2022 года.

- В России в октябре продажи легковых автомобилей и LCV стали рекордными с 2014 года: 184 698 штук. Продажи "АвтоВАЗа в РФ в октябре выросли в годовом сравнении на 4,8%, до 42 875 автомобилей.

- Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции информацию в связи с жалобами российских туристов на неизвестный вирус. Туристы массово жалуются на вирус в Белеке.

- Главой Консервативной партии Великобритании избрана Кеми Баденок. Она родилась в семье выходцев из Нигерии, ранее занимала посты министра внешней торговли и министра предпринимательства.