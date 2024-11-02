Главой Консервативной партии Великобритании избрана Кеми Баденок

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Члены оппозиционной Консервативной партии Великобритании в субботу выбрали Кеми Баденок новым лидером партии, сообщает Sky news.

За нее подали 53 806 голосов, а за ее соперника Роберта Дженрика - 41 388 голосов. Всего в выборах приняли участие 72,8% имевших права голоса.

"Это невероятная честь быть избранной на этот пост, вести партию, которую я люблю, которая дала мне так много. Время воздать сторицей за это", - заявила она после победы.

Баденок отметила, что перед консерваторами стоит задачи выработать ясный политический курс на следующие несколько лет, вернуть доверие людей к партии и быть честными по поводу допущенных ранее ошибок.

В свою очередь премьер Великобритании и глава лейбористов Кир Стармер поздравил Баденок с победой. "Я с нетерпением жду работы с вами и вашей партии в интересах народа Британии", - сказал он.

Баденок родилась в Лондоне в 1980 году в семье выходцев из Нигерии. Она занимала посты министр внешней торговли (2022-2023 годы) и министра предпринимательства и торговли (2023-2024 годы). На посту главы партии она сменит экс-премьера Риши Сунака, который возглавлял партию в 2022-2024 годы. После серьезного поражения консерваторов на выборах 4 июля 2024 года Сунак уже 5 июля подал в отставку с постов премьера и партийного лидера.