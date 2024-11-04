Глава МИД РФ заявил, что страна не закрывается от диалога с Западом

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Россия не отказывается от диалога с Западом, однако делает выводы из его поведения и будет исходить из собственных интересов при рассмотрении любых предложений о диалоге, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хочу особо подчеркнуть, что мы не закрываемся от диалога с Западом, хотя необходимые выводы из того, как западные соседи в одночасье отказались от своих обещаний и обязательств, от всех договоренностей с нами, и как подорвали доверие к себе, мы, конечно же, сделали", - сказал Лавров на международном симпозиуме "Создавая будущее" в понедельник.

Глава МИД РФ подчеркнул, что "если и когда они созреют до того, чтобы восстановить контакты и выстраивать отношения на основе принципов взаимоуважения и взаимного баланса интересов", Россия "тогда и будет определяться в отношении того, как к таким предложениям относиться", исходя из собственных национальных интересов.