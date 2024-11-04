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Около 19 тыс. жителей Новгородской области остались без света из-за снегопада

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Около 19 тыс. жителей Новгородской области в ночь на понедельник остались без электричества из-за ветра и обильного снегопада, сообщили в региональном Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

"К 9 часам утра были отключены 87 (высоковольтных) линий электропередачи, из-за чего без энергоснабжения оказались 534 (деревни) с населением около 18,6 тыс. человек", - говорится в министерской информации.

Причиной аварий власти назвали снегопад, дождь и ветер скоростью до 14 м/сек.

Ликвидацией обрывов занимаются 50 местных ремонтных бригад. В ближайшее время им на помощь придут 10 бригад из Архангельской и Вологодской областей.

Обесточенные соцобъекты запитывают от генераторов.

Срок завершения работ в министерстве не называют.

Как сообщили "Интерфаксу" в Новгородском гидрометцентре, с вечера в регионе выпало от 3 до 12 мм осадков. Самый обильный снегопад синоптики зарегистрировали на юге региона.

Высота снежного покрова местами достигла 10 см. Скорость ветра порывами составляла 14 м/с.

В настоящий момент циклон покинул территорию области, ненастье стихло, установилась солнечная и безветренная погода.

Новгородская область
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