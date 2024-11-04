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Более 440 новгородских деревень остаются без света из-за массовых аварий

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Энергетики в Новгородской области дали свет почти в 100 деревень, обесточенных в ночь на понедельник ветром и снегопадом.

"К 12:00 отключения есть в 441 населенном пункте", - написал губернатор Андрей Никитин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ремонтными работами занимаются 52 бригады - 175 человек и 54 единицы техники. "На подкрепление к нам едут (сотрудники) других филиалов Россетей", - пишет глава региона.

Пресс-служба облпрокуратуры заявила, что ведомство начало проверку по факту массовых отключений.

Согласно сведениям регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, утром в регионе отключились 87 высоковольтных ЛЭП, из-за чего были обесточены 534 деревни с населением около 18,6 тыс. человек. Без света оказались котельные и другие соцобъекты.

Власти проинформировали, что энергетики перешли на круглосуточную работу. Срок завершения ремонтов не называли.

Новгородская область Андрей Никитин
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