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РФ за 9 месяцев сократила поставки необработанной древесины странам ЕАЭС на 11%

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Объем поставок круглого леса из РФ в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-сентябре 2024 года составил около 173 тыс. куб. м, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (195 тыс. куб. м), сообщила пресс-служба Рослесхоза.

Основная часть поставок пришлась на Казахстан, куда за девять месяцев 2024 года было вывезено 167,5 тыс. куб. м необработанной древесины (годом ранее - 180,8 тыс. куб. м).

В Киргизию поставки "кругляка" составили 4,59 тыс. куб. м (за девять месяцев 2023 года - 11,8 тыс. куб. м), в Белоруссию - 875,4 куб. м (1,1 тыс. куб. м), в Армению - 618,2 куб. м (693,1 куб. м).

В Рослесхозе напомнили, что постановлением правительства РФ №380 от марта 2022 года для государств-членов ЕАЭС определены предельные объемы вывоза необработанных лесоматериалов, на экспорт отдельных видов которых из РФ с 2022 года действует запрет.

"Установленный правительством России предельный объем страны ЕАЭС не исчерпали, более того вывезли на 11% меньше. Это свидетельствует об эффективности принимаемых правительством России мер по переработке древесины на территории Российской Федерации", - прокомментировал данные по поставкам в январе-сентябре этого года начальник управления развития информационных систем и государственного лесного реестра Рослесхоза Петр Микка, слова которого приведены в сообщении.

Рослесхоз РФ ЕАЭС Казахстан Армения Белоруссия Киргизия
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