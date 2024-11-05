Около 73 тыс. жителей Донецка остались без света из-за обстрела

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Часть Донецка в ДНР осталась без электроэнергии в результате обстрела, сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

"В результате вечернего обстрела произошло отключение по линии 110 кВт. Обесточены семь питающих станций. Без электроэнергии остались 72,7 тыс. абонентов Кировского, Ленинского и Петровского районов", - говорится в сообщении Кулемзина, распространенном во вторник его пресс-службой.