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Около 73 тыс. жителей Донецка остались без света из-за обстрела

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Часть Донецка в ДНР осталась без электроэнергии в результате обстрела, сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

"В результате вечернего обстрела произошло отключение по линии 110 кВт. Обесточены семь питающих станций. Без электроэнергии остались 72,7 тыс. абонентов Кировского, Ленинского и Петровского районов", - говорится в сообщении Кулемзина, распространенном во вторник его пресс-службой.

ДНР Донецк электроснабжение обстрел ВСУ
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