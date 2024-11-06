Кремль назвал уткой сообщения об отправке Россией в США зажигательных устройств

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали уткой и пустышками публикации в американских СМИ о неких российских самолетах, которые должны были доставить в США какие-то зажигательные устройства с целью повлиять на президентские выборы.

"Мы можем только назвать это утками, потому что это не первый раз, это уже целая тенденция, и публикуются абсолютные пустышки", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов по поводу подобных публикаций о вмешательстве РФ в выборы в США.

Представитель Кремля отметил при этом: "Я, честно говоря, не знаю, кто хоть как-то серьезно относится к таким публикациям, они полностью себя дискредитировали в плане информации, которая заслуживает доверия".