Минстрой призвали урегулировать вопрос с работой дарксторов в многоквартирных домах

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила Минстрою уточнить правовой статус размещаемых в многоквартирных домах (МКД) дарксторов.

"Направила письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением уточнить Свод правил "Здания жилые многоквартирные". Этот документ, помимо прочего, регулирует правила размещения в жилых домах различных учреждений. При этом размещение складов в МКД запрещено. Но отсутствие четкого статуса дарксторов приводит к тому, что в МКД их появляется все больше. Предлагаю министру не только уточнить статус складов-магазинов, но и уточнить правила погрузки", - сообщила депутат в Telegram.

Она напомнила, что разгрузка транспорта во дворах жилых домов сейчас запрещена, однако нет никаких норм о погрузке. Разворотнева назвала пункты распределения заказов для курьеров "источником социального напряжения", заявив, что получает жалобы от граждан, недовольных расположением дарксторов в их домах.

В апреле Разворотнева сообщала, что написала обращение руководителю Роспотребнадзора с предложением внести изменения в СанПиНы, содержащие запрет размещать дарксторы в МКД.