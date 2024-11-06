Путин призвал подумать над разработкой более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил подумать над тарифами на ледокольную проводку грузов, чтобы сделать ее более доступной; об этом он заявил по ВКС в ходе церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" в среду.

По словам президента, от укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация планов по обустройству арктических территорий и наращиванию грузопотоков по Северному морскому пути.

"Здесь у нас, как известно, амбициозные цели. Работы впереди много. С учетом этого предлагаю в дальнейшем провести специальное совещание по этой тематике, глубоко проработать, подготовить и в комплексе обсудить все вопросы, касающиеся перспективного развития Северного морского пути, выйти при этом на конкретные, предметные решения", - сказал Путин.

"В частности, нужно подумать над формированием более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа перевозчиков, отправителей. Тем более что с каждым годом интерес к этому маршруту растет как со стороны российских, так и зарубежных компаний, и, уверен, будет расти", - заявил президент.