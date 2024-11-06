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Путин сообщил, что грузопоток по Севморпути в 2030 году может превысить 100 млн тонн

Путин сообщил, что грузопоток по Севморпути в 2030 году может превысить 100 млн тонн
Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 году прогнозируется на уровне около 38 млн тонн, заявил президент России Владимир Путин по ВКС в ходе церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" в среду.

"В позапрошлом году перевозили по Северному морскому пути 34 млн тонн, в 2023 - 36 (млн тонн), в этом году будет 37,6 (млн тонн), где-то около 38 (млн тонн). А в 2030-м, уверен, будет более 100 млн тонн", - сказал Путин.

"Это большие планы, их реализация внесет существенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры России, сделает Северный морской путь очень привлекательным и для российских перевозчиков, и для наших партнеров за рубежом" - подчеркнул президент.

Владимир Путин Северный морской путь Чукотка
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