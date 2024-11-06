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Балтзавод спустил на воду атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220

Балтзавод спустил на воду атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - АО "Балтийский завод" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) спустило на воду атомный ледокол проекта 22220 "Чукотка", сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии спуска.

"Атомный ледокол " Чукотка" станет четвертым серийным ледоколом проекта 22220, сейчас в Петербурге строятся еще два атомохода этого же проекта. А в следующем году будет заложен ледокол "Сталинград".

В то же время на Дальнем Востоке на верфи "Звезда" идет строительство ледокола "Россия" проекта "Лидер". Создание таких мощных, современных судов - еще одно воплощение кадрового, научного, промышленного потенциала России.

Церемония закладки "Чукотки" прошла на Балтийском заводе в декабре 2020 года. Планируется, что ледокол будет сдан до конца декабря 2026 года.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках от Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, а также решения других задач. Мощность ледоколов - 60 МВт.

В настоящее время "Балтийский завод", помимо "Чукотки", ведет строительство атомохода "Ленинград", закладка которого состоялась 26 января 2024 года, и ледокола "Якутия", который заложен в мае 2020 года.

Балтийский завод Балтзавод Чукотка
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