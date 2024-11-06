"Росагролизинг" в 2024 году может увеличить поставки техники аграриям на 25%

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - АО "Росагролизинг" с начала 2024 года по 29 октября поставил аграриям 17 тысяч единиц различной техники, сообщил глава компании Павел Косов на Сибирской аграрной неделе.

Согласно его презентации, поставки за весь год составят 18,8 тысячи единиц техники. В 2023 году общее количество поставленной техники составило 15,1 тысячи единиц. Таким образом, в 2024 году показатель может возрасти на 24,5%.

В 2024 году инвестиционные затраты на поставляемую технику и оборудование выросли на 30% по сравнению с прошлым годом. Компания к концу октября заключила контракты на 123,1 млрд рублей, годом ранее эта цифра составляла 94,4 млрд рублей.

В 2024 году в структуре поставок компании 13% заняли комбайны, 11% - тракторы, 8% - автотехника, 6% - вагоны, 62% - прочая техника.

По информации главы компании, сейчас "Росагролизинг" занимает 60% всего российского рынка агролизинга. До 85% клиентов компании - это малый и средний бизнес.

Глава "Росагролизинга" добавил, что в агрокомплекс Сибири компания за 22 года деятельности инвестировала 76,3 млрд рублей, это четвертое место по инвестициями среди федеральных округов России. В частности, сумма инвестиций в АПК Алтайского края составила 21,4 млрд рублей, далее идут Новосибирская область (15,2 млрд рублей), Красноярский край (11,5 млрд рублей), Кемеровская область (8,1 млрд рублей), Иркутская область (7,9 млрд рублей).

В среду "Росагролизинг" открыл свой филиал в Новосибирской области.

Ранее "Росагролизинг" сообщал, что в этом году (с 1 января по 24 октября) он поставил аграриям 1905 тракторов, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации российского АПК.