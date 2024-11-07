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ПВО за ночь уничтожила 15 украинских беспилотников над двумя областями РФ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны сбили за прошедшую ночь 15 украинских беспилотников над двумя регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских БПЛА: 14 БПЛА - над территорией Воронежской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

В среду вечером пять украинских дронов были нейтрализованы над Брянской и Белгородской областями.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Воронежская область Белгородская область
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