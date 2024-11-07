В РАН сообщили, что средства для создания 2-го аппарата миссии "Луна-27" пока не выделены

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" поддерживает идею создания двух посадочных аппаратов миссии "Луна-27", однако средства пока не выделены, сообщил в интервью "Интерфаксу" научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ, академик Лев Зеленый.

"Роскосмос" относится к этой идее положительно, многие представители госкорпорации тоже озвучивают ее. Но для реализации этого плана необходимо согласовать финансирование. "Роскосмос" не может переложить средства из одного проекта в другой. Пока деньги не выделены, что нас и тревожит", - сказал Зеленый, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, изготовление двух аппаратов существенно не повлияет на финансирование экспедиции.

"Увеличение затрат на создание второго аппарата и его запуск оценивается не в два раза, а в полтора. Однако надежность повышается вдвое, а то и больше", - отметил он.

"Скоро начнется процесс изготовления "Луны-27", будут закупаться комплектующие. Если их не закупить сразу на два аппарата, то идею реализовать будет трудно. Комплектующие, купленные через два года, уже будут другими, и придется все испытывать заново", - заявил академик.

26 декабря 2023 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Российская академия наук предложила госкорпорации создать два посадочных аппарата "Луна-27" для гарантированного выполнения миссии.

"Академия наук вышла с предложением сделать два спутника - "Луна-27а" и "Луна-27б" для надежности и для гарантированного выполнения этой миссии. Мы сейчас рассматриваем их предложение", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Ранее глава госкорпорации заявлял, что запуск миссии "Луна-26" запланирован на 2027 год, "Луны-27" - на 2028 год, а к 2030 году или позже планируется старт "Луны-28".

В августе Зеленый сообщал, первый аппарат "Луна-27" предлагается отправить на Северный полюс спутника Земли, а его дублера - на Южный. По его словам, существует вероятность, что к 2028 году районы Южного полюса, где возможно наличие существенных запасов водяного льда, будут исследованы и заняты другими странами.

Академик отметил, что в случае удачной посадки аппарата на поверхность, Россия сможет стать первым исследователем Северного полюса Луны.