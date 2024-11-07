Песков опроверг сообщения, что Путин неофициально поздравил Трампа

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившиеся сообщения о том, что Владимир Путин якобы неформально поздравил Дональда Трампа с победой на выборах.

"Недостоверная (информация)", - сказал представитель Кремля, которого цитирует RTVI.

Ранее в интернете появилась информация со ссылкой на источники в парламенте и близкие к Кремлю, о том, что Путин якобы неофициально, "через знакомых" поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США.

Накануне Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что ему неизвестно о планах Путина поздравить Трампа с победой в президентской гонке. При этом он напомнил, что "речь идет о недружественной стране, которая прямо и косвенно вовлечена в войну" против России.