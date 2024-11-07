Минцифры обсуждает создание консорциума для разработки российского аналога Android

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ обсуждает с ИТ-отраслью формирование консорциума для разработки российского аналога мобильной операционной системы Android на базе AOSP (Android Open Source Project), сообщил глава министерства Максут Шадаев журналистам в рамках CNews Forum.

С какими компаниями ведется обсуждение и кто может войти в консорциум, министр не уточнил.

В ходе выступления на форуме Шадаев сообщил, что российский аналог Android станет одной из двух операционных систем, на которых будут работать планшеты для учителей и врачей.

"Что касается операционной системы, пока у нас подход такой нелинейный, пока он гибридный. Мы предполагаем, что на этих планшетах будут работать две операционные системы: "Аврора" - для выполнения производственных задач, то есть, условно, учителям вести электронные журналы, дневники, работать с электронным контентом - на "Авроре", как защищенной операционной системе; и вторая - мы сейчас разрабатываем на базе AOSP свой аналог Android, который будет у нас второй системой, который будет уже, условно, системой для жизни, который не потребует адаптации большого количества мобильных приложений", - сказал глава Минцифры.

По его словам, в министерстве полагают, что это позволит, с одной стороны, гарантировать высокий уровень защищенности работы с персональными данными и надежную работу в производственных приложениях, а с другой стороны - даст учителям и врачам возможность использовать стандартные Android-приложения, которые могут потребоваться им в жизни.

"Пока обсуждаем. Я думаю, к весне следующего года мы с этим определимся", - сказал Шадаев.

Ранее сообщалось, что нацпроект "Экономики данных" предусматривает предоставление около 650 тыс. планшетов для учителей и врачей служб скорой и экстренной медицинской помощи.

Как заявил в четверг Шадаев, этот проект позволит решить проблему создания массового производства отечественных планшетов. "Пока у нас с ноутбуками более-менее, сервера у нас очень хороши, системы хранения данных. То есть есть сегменты производства, где у нас уже доля российской продукции очень высокая. Но пока российских планшетов массово нет. Мы считаем, что одна из задач этого проекта - создать массовое производство", - заключил министр.