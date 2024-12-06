В Подмосковье задержали иностранцев, пытавшихся вывезти в ЕС 570 кг кокаина

Задержанные оказались членами колумбийского наркокартеля, заявили в ФСБ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ и ФТС России заявили о задержании в Подмосковье двух иностранцев, которые планировали провезти в страны Евросоюза 570 кг кокаина стоимостью 1,5 млрд рублей.

"Федеральной службой безопасности и Федеральной таможенной службой при попытке провезти в государства Евросоюза через территорию России особо крупную партию латиноамериканских наркотиков с поличным задержаны члены колумбийского картеля "Кали", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу.

По данным ФТС, из незаконного оборота было изъято 570 кг кокаина, "оптовая стоимость которого на российском "черном рынке" составляет 1,5 млрд рублей, а розничная превышает 5,5 млрд рублей".

Спецслужбами были установлены двое иностранных граждан, "прибывших в Москву якобы для демонтажа нерабочих агрегатов транспортного средства и известных специальным службам как члены трансграничного наркокартеля".

"В Московской области на территории складского помещения они извлекли из одного из агрегатов сокрытые там брикеты с кокаином и перегрузили их в другой тайник в грузовом контейнере, предназначавшимся для отправки в Евросоюз с легальным грузом", - сказали в ФСБ.

В ФТС сообщили, что операция по ликвидации кокаинового наркотрафика проводилась несколько лет с момента получения спецслужбами информации о намерении южноамериканской группировки изменить традиционные прямые маршруты поставок этого наркотика в Европу с задействованием российской транспортной инфраструктуры.

"С целью выявления незаконных грузов был организован постоянный мониторинг внешнеэкономических связей с государствами Латинской Америки. Проведена объемная работа по установлению преступных связей наркосиндиката в России как из числа иностранцев, так и российских граждан", - сказали в службе.

Следственным управлением ФСБ России в отношении иностранцев возбуждено и расследуется уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ЦОС ФСБ заявили, что "это уже пятая партия латиноамериканского кокаина, задержанная органами безопасности в текущем году на территории России, предназначавшаяся для дальнейшего транзита в государства Евросоюза".