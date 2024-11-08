В России в выходные сократится территория, покрытая снегом

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В предстоящее воскресенье почти вся азиатская часть России будет покрыта снегом, также снежный покров установится во всех регионах Урала, при этом европейская часть страны, напротив, начнет освобождаться от снега, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Снежный покров уверенно отступает. Если говорить о сегодняшнем дне, то еще есть очажок на территории азиатской части страны, которая не покрыта снегом, это Алтайский край. Но уже в воскресенье практически вся азиатская часть страны под снегом, Урал под снегом, но насчет освобождаться от снега европейская территория, весь Центральный федеральный округ освободится от снега", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что также без снега будут и Южный, и Северо-Кавказский федеральные округа. Освободится от снега западная половина Приволжского федерального округа.

"Будет такой регресс снежного покрова. Но, в принципе, это не очень надолго, потому что зима все равно возьмет свое. Но все-таки на 5-7% территория, покрытая снегом, уменьшится, будет процентов 85, а было почти 90%", - отметил Вильфанд.