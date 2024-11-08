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Министрам и руководителям ведомств ограничат материально-технические расходы

К примеру, министрам положен один мобильный телефон стоимостью не более 26,8 тысячи рублей

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Правительство намерено ввести фиксированные стоимость и расходы на материально-техническое обеспечение государственных служащих.

"Теперь нормативы затрат на приобретение средств и услуг мобильной связи, планшетных компьютеров, ноутбуков и SIM-карт с услугой интернет-провайдера, а также нормативы на закупку служебного легкового автотранспорта и мебели, будут распространяться на министров и руководителей ведомств", - сказано на сайте правительства.

В частности, руководителям министерств положен один мобильный телефон стоимостью не более 26,8 тысячи рублей, при этом ежемесячные расходы на связь не должны превышать 7,1 тысячи рублей. Советникам и помощникам руководителя положен один мобильный телефон стоимостью не более 17,9 тысячи рублей, а ежемесячные расходы на связь не должны превышать 3,6 тысячи рублей. "Такие относительно невысокие цены на телефоны складываются из-за того, что их, как правило, закупают оптовыми партиями", - отмечает кабмин.

Руководителям также положен планшетный компьютер стоимостью не более 78,2 тысячи рублей. Расходы на мобильную связь этого устройства не должны превышать 7,1 тысячи рублей. Помощникам и советникам полагается планшетный компьютер стоимостью не более 65,1 тысячи рублей при ежемесячных расходах на связь в 3,6 тысячи рублей.

Для руководителей предусмотрен один ноутбук стоимостью не более 130,3 тысячи рублей при ежемесячных расходах на связь не более 5,2 тысячи рублей. Помощникам и советникам полагается один ноутбук стоимостью не более 104,2 тысячи рублей при ежемесячных расходах на связь в 2,6 тысячи рублей, информирует пресс-служба.

До сих пор нормативы затрат на материально-техническое обеспечение распространялись на федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы. Для руководителей федеральных министерств и ведомств они предусмотрены не были.

"Изменения не повлияют на обеспечение автотранспортом руководителей министерств и ведомств, поскольку автотранспортное обслуживание Правительства осуществляется в установленном порядке Управлением делами президента. Таким образом, закупка легковых автомобилей федеральными государственными органами для руководителей не осуществляется", - подчеркивает пресс-служба.

Правительство Управделами президента
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