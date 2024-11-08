Депутат сообщил, что бизнес обяжут подключаться к госсистеме киберзащиты

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российский бизнес планируется обязать подключиться к государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

"Отечественный бизнес обяжут подключаться к ГосСОПКА - системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Она позволяет увидеть полную картину кибератак на критически важные для страны организации", - написал он, сославшись на публикацию "Ведомостей" о таком законопроекте, который готовит ФСБ.

По словам депутата, "эта информация используется потом для прогнозирования информационных угроз, расследования компьютерных инцидентов, а также для актуализации требований к защищенности организаций и разработки превентивных мер реагирования на угрозы".

Депутат сообщил, что "только в первом полугодии этого года количество DDoS-атак на российские организации выросло до 355 тысяч, что на 16% больше, чем за весь прошлый год". При этом "один из ключевых трендов среди киберпреступников в последнее время - проведение атак на наименее защищенные организации". "Как правило, это как раз компании, которые не имеют прямого отношения к критической инфраструктуре", - добавил он.

В связи с этим, считает Немкин, "стремление актуализировать статус ГосСОПКА и расширить состав тех, кто взаимодействует с платформой - очень верное направление работы".

По словам депутата, "ГосСОПКА - это один из важнейших инструментов, которые сегодня используются в России для защиты информационной инфраструктуры от кибератак".