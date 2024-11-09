Лавров обсудил с главой МИД Мали наращивание экономического партнерства

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдуллай Диоп договорились о дальнейшем укреплении российско-малийских отношений.

"В ходе доверительной беседы был обсужден комплекс вопросов дальнейшего укрепления российско-малийских отношений, носящих традиционно дружественный характер. В этом контексте были детально рассмотрены задачи наращивания торгово-экономического и инвестиционного партнерства", - сообщается на сайте МИД РФ в субботу.

Согласно сообщению, был констатирован настрой Москвы и Бамако на углубление политического диалога и уплотнение координации принципиальных позиций по актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня в ООН. При этом особое внимание было уделено проблематике обеспечения мира и безопасности в Сахаро-Сахельской зоне, сообщили в МИД.

Встреча состоялась в Сочи 9 ноября в рамках первой министерской конференции форума партнерства Россия - Африка.