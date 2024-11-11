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Правительство поддержало денонсацию рамочного соглашения о ядерно-экологической программе

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство подготовило положительный проект отзыва на законопроект о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе в России (МНЭПР).

Кроме того, как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом, подготовлены проекты отзывов к протоколу по вопросам претензий, судебных разбирательств и освобождения от материальной ответственности к соглашению МНЭПР.

По данным источника, в отзыве отмечаются "организационно-правовые рамки для сотрудничества со странами Запада в решении вопросов обеспечения ядерной и радиационной безопасности в северо-западных регионах России, включая освобождение от налогообложения, гражданской ответственности и доступ на стратегические объекты".

Сфера "оказания содействия: утилизация списанных атомных подводных лодок, судов атомного технологического обслуживания, создание инфраструктуры для обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, реабилитация бывших береговых технических баз ВМФ России в губе Андреева и пункте Гремиха, замена радиоизотопных термоэлектрических генераторов, в особенности установленных на береговых маяках в Мурманской и Архангельской областях, аккумуляторными батареями", указывается в пояснительной записке.

В соответствии с сопроводительными документами "проекты в рамках соглашения МНЭПР осуществлялись на средства, аккумулируемые в "ядерном окне" фонда "Северное измерение", распорядителем которого является Европейский банк реконструкции и развития; в целом сотрудничество в рамках Соглашения МНЭПР фактически было приостановлено еще в 2015-2017 годах.

Соглашение МНЭПР и протокол нему были подписаны 21 мая 2003 года в Стокгольме. Участниками соглашения МНЭПР являются: Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция, EC, Европейский банк реконструкции и развития и Европейское сообщество по атомной энергии, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство Швеция Финляндия ЕБРР МНЭПР
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