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Патрушев считает, что действия Трампа могут разойтись с предвыборными обещаниями

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Помощник президента России Николай Патрушев считает, что в предвыборный период Дональд Трамп сделал много заявлений для привлечения избирателей, но в январе наступит время для конкретных дел.

"Для достижения успеха на выборах Дональд Трамп опирался на определенные силы, перед которыми у него имеются соответствующие обязательства. И как человек ответственный он будет обязан их исполнить", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсантъ", отвечая на вопрос о состоявшихся в США президентских выборах.

"В предвыборный период он делал много заявлений для привлечения на свою сторону избирателей, в итоге проголосовавших против деструктивной внешней и внутренней политики, которую проводила действующая администрация президента США", - сообщил Патрушев.

"Но избирательная кампания завершилась, и в январе 2025 года наступит время для конкретных дел избранного президента. Известно же, что зачастую предвыборные обещания в США могут и расходиться с последующими действиями", - сказал Патрушев.

Николай Патрушев США Дональд Трамп
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