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В портфеле заказов "Рособоронэкспорта" на страны АТР приходится около 35%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россия исполняет контракты на поставку оружия и военной техники странам Азиатско-Тихоокеанского региона, общая доля региона в портфеле заказов - около 35%, заявил журналистам на авиасалоне Airshow China глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Доля региона в портфеле заказов Рособоронэкспорта равна примерно 35%. Подписанные контракты исполняются в рамках договоренностей сторон, и некоторые из них рассчитаны не на один год. Ведем предконтрактную работу по новейшим образцам российских вооружения и военной техники", - сказал он.

"Сегодня со многими странами обсуждаются проекты индустриального партнерства по совместной разработке и производству продукции военного назначения. Они предполагают долгосрочное взаимодействие сторон", - добавил он.

"Никаких предпосылок к прекращению сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона мы сегодня не видим, а что касается давления со стороны западных стран, то наши партнеры прекрасно понимают, что это часть недобросовестной конкуренции", - отметил глава "Рособоронэкспорта".

"Вряд ли в настоящее время Азия как локомотив мирового экономического роста согласится на условия, заведомо тормозящие ее развитие", - отметил он.

АТР Азия Александр Михеев Рособоронэкспорт
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