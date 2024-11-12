Поправки об увеличении срока ремонта в ОСАГО с 30 до 45 дней прошли I чтение

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Госдума РФ на заседании во вторник приняла в I чтении поправки об увеличении срока ремонта в ОСАГО с 30 до 45 дней, поправки были подготовлены сенаторами с учетом увеличения сроков заказа и поставки запасных частей для авторемонта в РФ.

Как сообщалось ранее, правительство РФ вынесло положительное заключение на данный законопроект (№679805-8).

Согласно действующему законодательству, предельный срок проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства в ОСАГО составляет до 30 рабочих дней со дня представления такого транспортного средства на станцию технического обслуживания (СТО) или его передачи страховщику для организации транспортировки до места проведения восстановительного ремонта.

"В условиях санкционного давления дилеры, осуществляющие ремонт автомобилей, станции технического обслуживания, страховые компании столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей и разрыва логистических цепочек, обеспечивающих их своевременную поставку для ремонта транспортных средств", - отмечалось в пояснительной записке к проекту документа.

Российский союз автостраховщиков (РСА) "концептуально поддерживает необходимость внесения изменений в действующее законодательство об ОСАГО, направленных на увеличение доли страховых случаев, по которым возмещение вреда выполнено в натуральной форме, также у союза нет замечаний к законопроекту об увеличении предельного срока ремонта по ОСАГО до 45 рабочих дней", говорится в распространенном РСА сообщении после принятия депутатами документа в I чтении.

"В настоящее время страховым сообществом разрабатываются предложения, направленные на комплексное решение вопросов по возмещению вреда в ОСАГО путем проведения ремонта. Они помогут конкретизировать обстоятельства, при наличии которых страховщик имел бы право увеличить срок восстановительного ремонта. Это комплексное решение позволит учесть интересы не только страховщиков, но и граждан, чьим автомобилям может быть причинен вред в результате ДТП", - говорится в распространенном РСА сообщении.

Невозможность выполнить ремонт в 30 рабочих дней со дня представления потерпевшим поврежденного автомобиля на СТО вызвана проблемами с получением необходимых для ремонта запасных частей, отмечают в союзе. Чаще всего это касается тех марок автомобилей, производители которых прекратили работу в РФ после введения недружественными странами экономических санкций. В результате возникли проблемы с поставками запасных частей.

Таким образом, "проблемы вызваны как разрывом транспортных цепочек, по которым эти запчасти поступали в РФ, так и все обостряющимися проблемами с расчетами за поставленные товары - иностранные банки опасаются вторичных санкций", делает вывод РСА.

"По информации, поступающей от страховых организаций-членов РСА, сроки поставки автозапчастей могут достигать нескольких месяцев", - говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков. Кроме того, до сих пор не решены проблемы с запчастями для автомобилей китайского производства. По оценке специалистов, "дефицит запчастей к автомобилям таких марок постепенно сокращается, но необходимого насыщения рынка пока еще нет". Подобная проблема не относится к автомобилям отечественных марок, пояснет РСА.