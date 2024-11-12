Минприроды заявило, что 15 свалок в городах могут не успеть ликвидировать до конца года

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Риск того, что ликвидация несанкционированных свалок в границах городов в рамках федерального проекта "Чистая страна" не будет завершена до конца текущего года, существует по 15 объектам, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на заседании оперативного штаба, говорится в сообщении пресс-службы Минприроды.

"Верхнеуровневым показателям федпроекта "Чистая страна" является ликвидация 191 свалки в границах городов и 88 опасных объектов. К настоящему моменту ликвидировано 146 свалок и 85 опасных объектов. Кассовое исполнение составляет 69% - 6,2 млрд руб. при плане в 9 (млрд руб. - ИФ)", - сказал Козлов, слова которого приводятся в сообщении.

"Сегодня в работе остаётся 45 свалок в 29 регионах: 18 объектов уже завершаются, по ещё 12 необходимо ускорить темпы работ и решить имеющиеся проблемы. Остальные 15 находятся в красной зоне, поэтому требуют детального внимания и разбирательства", - отметил он.

В числе проектов, по которым существует риск незавершения работ до конца 2024 года, свалки в Архангельской, Брянской, Вологодской, Калининградской, Кировской, Калужской, Ростовской и Смоленской областях, Приморском и Краснодарском краях, Республике Мордовия, уточняет пресс-служба министерства.

"На заседании представители регионов рассказали о проблемах, препятствующих своевременной рекультивации свалок. Это неучёт погодных условий при проведении работ, изменения конструктивных решений и ошибки в проектах, ведущих к необходимости их корректировки и повторному прохождению экспертиз", - сказано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что ранее риски сдачи объектов детально обсуждались и на заседании штаба Минприроды под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева, по итогам которого был сформирован график поездок специалистов Минприроды России в проблемные регионы. Субъектам было поручено обеспечить приёмку работ до 20 ноября 2024 года.

В заседании оперативного штаба приняли участие представители Минприроды, Росприроднадзора и регионов, где идёт рекультивация объектов накопленного вреда.

Федпроект "Чистая страна" реализуется с 2019 года, включает в себя мероприятия по ликвидации наиболее опасных экологических объектов и свалок в границах городов. Благодаря ликвидации 191 несанкционированной свалки и 88 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда ожидается улучшение качества жизни свыше 28 млн чел. Продолжением проекта "Чистая страна" с 2025 года станет "Генеральная уборка", напоминает пресс-служба Минприроды.