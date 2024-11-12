Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта частной авиакомпании "Вяткаавиа"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сертификат эксплуатанта кировской компании "Вяткаавиа" для осуществления авиационных работ аннулирован во вторник, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ранее проверку "Вяткаавиа" завершил Ространснадзор, специалисты которого выявили ряд нарушений со стороны сотрудников эксплуатанта в части обеспечения требований безопасности полетов.

Как сообщалось, 26 октября в Даровском районе Кировской области потерпел катастрофу санитарный вертолет Ми-2 компании "Вяткаавиа". На борту воздушного судна находились пилот и три медика, все они погибли.

Расследованием причин катастрофы занимается комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации.

По данным на сайте авиакомпании, "Вяткаавиа" базируется на собственной посадочной площадке "Кучаны", расположенной вблизи поселка Стрижи (Кировская область). Авиационный парк представлен тремя самолетами Ан-2, по одному вертолету Ми-2 и Ансат, по одному самолету Cessna 182 и Zlin 142. Компания оказывает услуги по техобслуживанию воздушных судов, лесопатрулированию, санитарной авиации и другие.