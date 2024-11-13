Поиск

Глава ФСВТС сообщил о перспективах сотрудничества с КНР в сфере авиадвигателей

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Китай проявляет интерес к современным средствам противовоздушной обороны и боевым самолетам, есть перспективы сотрудничества Москвы и Пекина в сфере космических технологий и авиационных двигателей, заявил на выставке Airshow China руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Китай демонстрирует спрос на высокотехнологичные образцы вооружения и военной техники. В первую очередь, это самые современные средства противовоздушной обороны, радиолокационная техника, боевые самолеты", - сказал он.

"Сегодня намечаются хорошие перспективы сотрудничества в области авиационного двигателестроения, а также в сфере космических технологий", - добавил Шугаев.

Airshow China 2024

9
Выступление малозаметных многофункциональных истребителей Чэнду J-20Тренировочный показ китайского транспортного вертолета Z-8CРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57ЭЛетающий автомобиль Xiaopeng HuitianИстребители пилотажной группы "Русские витязи"Истребитель пилотажной группы "Байи" Народно-освободительной армии КитаяРоссийский истребитель пятого поколения Су-57Выступление пилотажной группы ВВС Китая
Выступление малозаметных многофункциональных истребителей Чэнду J-20
ФСВТС Китай Дмитрий Шугаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Срок продажи квартир в России увеличился на треть

Кузбасс в январе-сентябре сократил экспорт угля на 11%

Кузбасс в январе-сентябре сократил экспорт угля на 11%

Аналитики ЦМАКП предупредили о рисках стагфляции из-за высокой ставки ЦБ

Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских БПЛА над регионами России

Что произошло за день: вторник, 12 ноября

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, представляющихся сотрудниками ведомства

Прокуроры в РФ начали проверку по поводу повышения производителями цен на молоко

Прокуроры в РФ начали проверку по поводу повышения производителями цен на молоко

Китай стал лидером въездного турпотока в Россию за девять месяцев 2024 года

Главу военного проектного института обвинили в хищении в рамках гособоронзаказа

Главу военного проектного института обвинили в хищении в рамках гособоронзаказа

Наследников будут информировать о кредитах умершего до принятия наследства

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });