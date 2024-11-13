Глава ФСВТС сообщил о перспективах сотрудничества с КНР в сфере авиадвигателей

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Китай проявляет интерес к современным средствам противовоздушной обороны и боевым самолетам, есть перспективы сотрудничества Москвы и Пекина в сфере космических технологий и авиационных двигателей, заявил на выставке Airshow China руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Китай демонстрирует спрос на высокотехнологичные образцы вооружения и военной техники. В первую очередь, это самые современные средства противовоздушной обороны, радиолокационная техника, боевые самолеты", - сказал он.

"Сегодня намечаются хорошие перспективы сотрудничества в области авиационного двигателестроения, а также в сфере космических технологий", - добавил Шугаев.