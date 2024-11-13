Москву посетит глава МИД Колумбии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо 13-15 ноября посетит Москву и проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, на переговорах планируется обсудить двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также ключевые вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в ООН.